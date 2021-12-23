Тимошенко заявила о диверсии с целью уничтожения Украины

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко рассказала, что энергетический кризис в стране приводит к ее экономическому уничтожению. Об этом она заявила в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости .

По словам Тимошенко, она не верит, что в стране случайно не закачали газ в подземные хранилища впервые за 30 лет, а также случайно забыли заполнить необходимыми запасами угля склады. Она отметила, что это фундаментальные вещи, которые прописаны в законодательстве и являются обязательными.