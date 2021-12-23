Украина договорилась с Венгрией о поставках газа

Представители газотранспортных систем Украины и Венгрии договорились, что Киев с 2022 года сможет ежесуточно импортировать до 8 млн кубометров газа через территорию Венгрии. Об этом сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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«Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до восьми миллионов кубометров газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа в Киеве, являющимся крупнейшим потребителем газа. Вместе с имеющимися суточными мощностями из Словакии (27 миллионов кубометров) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 35 миллионов кубометров в сутки», – написал он.

Сделку заключили на три месяца, начиная с 1 января 2022 года. За этот период стороны должны согласовать и настроить все технические и операционные процессы для дальнейшего увеличения гарантированных транзитных мощностей.

Ранее «Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на «злоупотребление» «Газпрома» своим доминирующим положением на рынке газа. В компании считают, что именно это повлекло за собой газовый кризис и рекордный рост цен в Европе. «Нафтогаз» обратился к Европейской комиссии с просьбой обязать российскую компанию выставить на продажу через электронную платформу больше газа для поставки через Украину. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мария Тсони подтвердила получение жалобы «Нафтогаза». Ее планируют оценить «на основании стандартных процедур», сообщила Тсони.