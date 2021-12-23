Суд отказал компании «Рошен» Порошенко в оспаривании 48,4 млн руб. налогов

Арбитражный суд Центрального округа отказал в удовлетворении жалобы компании бывшего президента Украины Петра Порошенко Roshen, признав верным начисление ее фабрике в Липецке 48,5 млн рублей налогов и штрафов. Об этом пишет ТАСС.

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Roshen — кондитерская корпорация. Ее основатель — бывший президент Украины Петр Порошенко. В 2014 году, будучи кандидатом в президенты, он обещал продать ее. Однако корпорация так и осталась его активом.

В 2015 году в отношении руководства Roshen в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами, на имущество был наложен арест, сотрудники фабрики в Липецке уволены, производство закрыто.

Компания оспаривает в судах начисление ей 48,5 млн рублей налогов и штрафов. Ранее Roshen отказали в удовлетворении жалобы Арбитражный суд Липецкой области и Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

Арбитражный суд Центрального округа также принял решение не в пользу фабрики бывшего президента Украины.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе суда.