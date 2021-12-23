Глава МИД ФРГ Анналена Бербок достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности. При этом Бербок заявила, что в случае «вторжения» России на Украину газопровод будет перекрыт.

Германия должна сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» исключительно на основе европейского законодательства. Об этом в интервью Die Zeit заявила новая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Не секрет, что мы подходим с разных сторон к этому вопросу… и федеральный канцлер, и я дали ясно понять, что в текущем процессе утверждения применяться должен только европейский энергетический закон», — сказала глава МИД Германии.

По ее словам, в процессе дальнейшей сертификации будет играть роль вопрос энергобезопасности. Бербок подчеркнула, что энергию нельзя использовать «в качестве оружия для дестабилизации Европы». Предыдущее правительство Германии договорилось с американскими властями, что запуск «Северного потока — 2» окажется «под вопросом», если Россия «вторгнется на Украину», добавила она.

Агентство Reuters сообщало об этой договоренности Берлина и Вашингтона 8 декабря. Кроме того, ссылаясь на свои источники, агентство Bloomberg писало, что власти США требуют от Германии, чтобы в случае «российской агрессии на Украине» Берлин закрыл газопровод.

Москва сообщения СМИ о якобы планируемом нападении на Украину последовательно отрицает. Кроме того, Кремль и «Газпром» регулярно заявляют о коммерческом характере проекта «Северный поток — 2».

Партийный вопрос

11 декабря газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок «попала в переплет» из-за газопровода СП-2. Будучи сопредседателем оппозиционной партии «Зеленые», Бербок выступала против трубопровода. После выборов «зеленые» создали коалицию с социал-демократами (СДПГ) и вошли в состав правительства. И Бербок, получившей министерский портфель, пришлось смириться с тем, что СДПГ не готова отказываться от «Северного потока — 2».

Спустя сутки в разговоре с телеканалом ZDF Анналена Бербок заявила, что газопровод не соответствует нормам энергетического законодательства ЕС, поэтому «пока она выступает против его использования».

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь как представитель СДПГ призывал не политизировать ситуацию вокруг «Северного потока — 2» и не связывать ее с украинским кризисом.

20 декабря в аппарате Шольца подчеркнули, что канцлер считает проект газопровода «Северный поток — 2» исключительно экономическим.

«Шольц постоянно подчеркивал, что речь идет об экономическом проекте, который завершен. Не хватает некоторых аспектов, проверки соблюдения европейского права об анбандлинге [принципе разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса] », — объяснил заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюхнер.

По его словам, в настоящее время данной проверкой занимается Федеральное сетевое агентство. Представитель правительства подчеркнул, что вся процедура является исключительно «административным процессом» и имеет под собой только юридическую основу, без «политической составляющей».

Что говорила Бербок осенью, а Шольц — весной

В конце октября сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок заявила, что считает ошибкой проект «Северный поток — 2». По ее словам, Россия приняла целенаправленно решение не заполнять газом хранилища в Европе, при этом страны ЕС в вопросах энергоснабжения «уязвимы для шантажа».

«Мы зависим от России [в области энергетики]. Сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища. Европа в вопросах энергоснабжения уязвима для шантажа», — сказала Бербок.

Кроме того, по мнению политика, при эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» «должны быть соблюдены европейские правовые предписания, а сейчас это не так.

«Они предусматривают, что «Газпром» не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами», — подчеркнула сопредседатель «зеленых».

Канцлер Шольц, будучи кандидатом на пост главы правительства, говорил весной, что поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2» так же, как это делает правительство Ангелы Меркель.

«Идеология хороша на трибуне, а когда тебе важно не допустить энергетической катастрофы в стране, действовать нужно по-другому», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».

«Бербок приняла позицию Шольца: если сертификация газопровода пройдет успешно, то он начнет свою работу. Все должно пройти в соответствии с юридическими соображениями, а не политическими. А Бербок прежде заявляла, что «Северный поток – 2» – это геополитический проект России, направленный против Украины. Поэтому «Зеленые» выступали против него», – считает германский политолог Александр Рар.

Тем не менее, эксперт призвал не обнадеживаться такими заявлениями главы МИД ФРГ, поскольку газопровод еще должен пройти сертификацию.

«Есть риск того, что в этой процедуре будут участвовать европейские страны, выступающие резко против проекта, в частности, Польша. С этим может быть связана дальнейшая задержка ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию», – предупредил собеседник.

«Но смысла в дальнейшем затягивании этого процесса нет. Российский газ нужен Германии, потому что цены на электричество растут, нужно срочно заполнять ПХГ газом, а некоторые энергетические компании уже становятся банкротами. Проспать эту ситуацию нельзя, иначе будет очень острое недовольство среди населения», – отметил Рар.

По его мнению, Бербок могла изменить свою позицию именно в связи с ухудшающейся энергетической обстановкой в Европе.

«Идеология хороша на трибуне, когда ты не знаешь, что происходит в реальности. А когда ты отвечаешь за то, чтобы жизнь в стране наладилась и не случилось энергетической катастрофы, то действовать нужно по-другому», – указал политолог.

«В случае же, если Бербок и все-таки продолжит гнуть свою линию, которая идет вразрез с позицией канцлера Шольца, то плохо будет всем, – считает Рар. – Внутри правительства будут постоянные разногласия и трения из-за России и «Северного потока – 2», поэтому оно будет топтаться на одном месте. Шольц будет стремиться достичь конструктива в отношениях с Москвой, а Бербок и «Зеленые» будут этому противодействовать. В итоге никто не выиграет. Но в то же время последнее слово остается за Шольцем».

«Северный поток — 2» обеспечил бы дополнительные мощности поставок газа в Европу на фоне энергетического кризиса, а его запуск стал бы необходимым сигналом России о том, что ФРГ по-прежнему намерена придерживаться партнёрских отношений. Нынешнее же затягивание запуска приносит лишь вред, заявил ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффен Котре.

Котре заявил о провале идеологизированной энергетической реформы, которая ведёт к сокращению производства ископаемого сырья. По его словам, в случае ещё больших холодов возможно дальнейшее повышение цен на энергоносители, а политически обусловленное затягивание запуска «Северного потока — 2» будет лишь способствовать обострению энергокризиса. Он подчеркнул, что запуск «Северного потока — 2» может разрядить ситуацию, тем более что Россия выполняет свои обязательства в области поставок энергоносителей.

Сайт Штеффена Котре

Стремление снабжать промышленно развитую страну за счет ненадёжной солнечной и ветровой энергетики — это иллюзия, — добавил парламентарий.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил в интервью «РБК Украина», что газопровод «Северный поток — 2» могут вообще не запустить.

По его словам, на Украине полагали, что «самым негативным сценарием» станет запуск газопровода в мае, но теперь «процесс еще больше затягивается». Витренко предположил, что «Северный поток — 2» «не запустится до конца первого полугодия», также есть вероятность, что он «не запустится вообще».

Витренко спросили, сохранятся ли цены на газ в Европе в случае незапуска СП-2. Глава «Нафтогаза» ответил, что не ожидает падения цен и после запуска газопровода. По его мнению, с введением «Северного потока — 2» Россия «физически прекратит транзит через Украину», что еще больше усугубит ситуацию на европейском газовом рынке.

Глава «Нафтогаза» заявил, что Украина в любом случае будет закупать газ, так как стране не хватает собственной добычи, «по крайней мере до тех пор, пока не снизится потребление» населением.

Ранее Витренко заявил, что Украина будет терять около $2 млрд в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Первая нитка газопровода "Северный поток-2" уже находится под рабочим давлением, вторая нитка достигнет того же уровня давления до конца этого года, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 23 декабря. Таким образом, газопровод технически будет готов к запуску на полную мощность в ближайшее время.

Заполнение второй нитки газом стартовало на минувшей неделе. Само строительство газопровода завершилось еще в сентябре. В середине ноября был приостановлен процесс сертификации "Северного потока-2": для управления немецкой частью трубы оператора проекта Nord Stream 2 AG обязали создать отдельное юрлицо. Это необходимо для соответствия нормам Третьего энергопакета и запуска газопровода.

Предполагается, что с появлением отдельной штаб-квартиры оператора в Германии процесс сертификации возобновится. После этого проект должен получить еще одно разрешение от Еврокомиссии, но оно не носит обязательного характера. Судя по срокам проведения каждого этапа сертификации, процесс может продлиться до сентября следующего года, писала ранее "РГ".

Процесс сертификации «Северного потока — 2» не нужно политизировать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал набраться терпения и выполнять все требования Германии.

«То, что сейчас происходит, это процесс сертификации со стороны регулятора. Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать какие-то заковырки, здесь нужно набраться терпения», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, о политизации процесса говорят многие страны, но не сам регулятор.

Дмитрий Песков доложил, что участники «Северного потока — 2» готовы сами выполнять все требования Берлина. Он надеется, что как только в столице Германии закончат свою работу по части СП-2, проект сразу же будет сертифицирован.

Украинская газотранспортная система (ГТС) проигрывает «Северному потоку — 2» в уровне технологий, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович ФБА «Экономика сегодня». Но при этом она рассчитана на транзит почти 200 млрд кубометров газа в год, в то время как российский газопровод только на 55 млрд.

Не надо забывать и про заинтересованность поставщика — Россия сделала ставку на «Северный поток — 2», и это право «Газпрома». Есть и разница в уровне технологий: здесь «Северный поток — 2» на десятки лет впереди «украинской альтернативы». Трубы новее, усталости металла нет, поэтому чисто теоретически конкуренция существует, но Украина её проигрывает, — сказал Митрахович.

Эксперт добавил, что важны критерии для сравнения. По его словам, названные системы похожи тем, что обе предназначены для транспортировки российского газа с востока на запад. Митрахович также отметил, что транзит в Германию через Украину обходится значительно дороже.