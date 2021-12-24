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29 минут назад

Подсчитана сумма переплаты Украиной за дефицитный газ

Для прохождения отопительного сезона Украина дополнительно заплатит за газ $4 млрд, заявил в эфире телеканала «Украина 24» депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсчитана сумма переплаты Украиной за дефицитный газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, тарифы на газ и тепло до конца отопительного сезона расти не будут, поскольку для украинской власти это было бы абсолютным «политическим крахом». В крайнем случае возможны отключения снабжения из-за недостатка ресурсов, и в этом будут винить «Россию и олигархов», добавил он.

«Если бы закачали еще два миллиарда кубов газа весной, когда он стоил 250 долларов, – это вышло бы в 500 миллионов долларов, мы бы горя не знали. «Нафтогаз» не закачал весной, теперь эти же два миллиарда кубов – это четыре миллиарда долларов, в восемь раз больше», – отметил Кучеренко.

По его словам, это плата за «управленческую бездарность».

«Чтобы докупить этот газ по гипердорогой цене, нужно будет где-то взять деньги, эти убытки лягут на «Нафтогаз», и потом мы с вами из государственного бюджета, из своих налогов будем все это дофинансировать», – заявил депутат Верховной рады.

23 декабря сообщалось, что крупнейшие газовые месторождения украинского «Нафтогаза» истощены на 80%. По словам председателя правления компании Юрия Витренко, в последние годы объем добычи газа уменьшается. Однако, как отметил он, во второй половине 2021 года ситуация стабилизировалась, в декабре наблюдалась положительная тенденция.

Как заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в этот же день, представители газотранспортных систем Украины и Венгрии договорились, что Киев с 2022 года сможет ежесуточно импортировать до восьми миллионов кубометров газа через территорию Венгрии. Сделка будет действовать три месяца, начиная с 1 января 2022 года.

20 декабря «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе.

Экономика,Сергей Макогон,Алексей Кучеренко,Верховная Рада,Нафтогаз,Газпром,
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