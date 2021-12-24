Газопровод «Северный поток-2» будет готов к работе к концу этого года, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Об этом сообщает RT.

Российское правительство надеется, что в середине следующего года по газопроводу уже начнутся первые поставки газа, сказал Новак.

Он также заявил, что ситуация вокруг газопровода вызывает большое удивление. По его словам, без вмешательства политики «Северный поток-2» давно был бы запущен и помог бы снизить цены на газ в Европе, передает агентство «Прайм».

Новак предположил, что стоимость газа в 2022 году может сохраниться на высоких уровнях.