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1 час назад

«Удивительная ситуация»: Новак о сертификации «Севпотока-2»

Газопровод «Северный поток-2» будет готов к работе к концу этого года, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Об этом сообщает RT.

Российское правительство надеется, что в середине следующего года по газопроводу уже начнутся первые поставки газа, сказал Новак.

Он также заявил, что ситуация вокруг газопровода вызывает большое удивление. По его словам, без вмешательства политики «Северный поток-2» давно был бы запущен и помог бы снизить цены на газ в Европе, передает агентство «Прайм».

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Новак предположил, что стоимость газа в 2022 году может сохраниться на высоких уровнях.

23 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании заявил, что до конца текущего года под рабочим давлением окажется вторая нитка «Северного потока-2», так что газопровод полностью подготовят к запуску. Первая нитка газопровода уже находится под рабочим давлением.

Экономика,Видео,Александр Новак,Алексей Миллер,Газпром,Правительство РФ,
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