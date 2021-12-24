Европа отобрала рекордный объем газа из хранилищ

Европа отобрала рекордный объем газа из своих хранилищ. За сутки показатель достиг 762 млн кубометров. Об этом написал глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook. С начала отопительного сезона данный уровень является максимальным.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года по подъему газа для этого дня», — пишет Макогон.

Он считает, что такая динамика обусловлена снижением «Газпромом» поставок газа в ЕС через Польшу и Украину. По словам главы «Оператора ГТС Украины», снижение поставок газа в ЕС при высокой цене является, скорее, политическим решением, нежели экономическим.

«Газпром» уже на протяжении четырех дней отказывается бронировать мощности трубопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что «Газпром» не бронирует поставки по газопроводу «Ямал-Европа» из-за отсутствия заявок на покупку газа от европейских стран. Он также не исключил, что газ, который в последние дни реверсом идет по газопроводу «Ямал-Европа» из Германии в Польшу, в конечном итоге направляется в Украину. Об этом, как отметил Путин, должны знать европейские потребители, страдающие от высоких цен.

Газета «Коммерсант», ссылаясь на данные AGSI, ранее сообщала, что отбор газа в европейских хранилищах в ноябре 2021 года и первые четыре дня декабря составил рекордные 11,2 млрд кубометров. В 2020 году отбор в ноябре достиг 8,5 млрд кубометров. Наибольший результат был зафиксирован в ноябре 2016 года — около 11,28 млрд кубометров. Как отмечало издание, запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона.