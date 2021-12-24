Переговоры о продлении транзита газа через Украину могут начаться, когда у России будет понимание, кто и на каких условиях будет покупать топливо, заявили в МИД России. Договор между Киевом и Москвой заканчивается в 2024 году. Как считают в российском министерстве, Украина сейчас поднимает газовый вопрос лишь в политических целях.

Глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявил, что Россия будет готова начать переговоры о продлении газового транзита через ГТС Украины при трех условиях. Его слова передает РИА «Новости».

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«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», — заявил Полищук.

Дипломат добавил, что вопросы поставок газа через украинскую газотранспортную сеть являются вопросами исключительно коммерческими. Актуальный транзитный контракт между Москвой и Киевом действует до 31 декабря 2024 года, поэтому власти Украины поднимают сейчас вопрос о его продлении в политических целях, подчеркнул глава департамента МИД.

Неделю назад директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона готова продлить договор с Россией о транзите газа уже сейчас.

«Это станет залогом минимизации возможных рисков энергетической безопасности всей Европы», — отметил он.

По словам Макогона, партнерам Украины в Евросоюзе «необходимо учесть очевидные преимущества украинской ГТС и учитывать перспективу гарантированной, незаполитизированной, стабильной транспортировки газа».

Он добавил, что ГТС Украины полностью соответствует всем требованием Евросоюза.

«Это надежная и проверенная временем инфраструктура с уникальными резервными мощностями», — заверил Макогон.

За продление газового контракта с Россией выступал ранее президент Украины Владимир Зеленский. Действующее до 2024 года соглашение предусматривает прокачку 40 млрд кубометров газа в год. «Газпром» при этом оплачивает мощности трубопровода вне зависимости от фактических объемов транспортировки через Украину.

Украина настаивает на увеличении транзита российского газа. Страна уже лишилась части транзита, поскольку Венгрия с октября получает газ по «Турецкому потоку» в соответствии с новым контрактом с РФ.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния ГТС Украины.

При этом объемы поставок должны будут соответствовать объемам закупки российского газа компаниями Евросоюза по новым контрактам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу. Однако украинская ГТС при возросшей нагрузке может просто «лопнуть», так как оборудование требует ремонта и модернизации, считает глава государства.

«Можно было бы увеличить действительно поставки и по ГТС Украины. Только для «Газпрома» это в убыток. Имею в виду, что современное оборудование. Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетиями, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия», — добавил Путин.

Украина заинтересована в продолжении транзита природного газа из РФ. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции президент страны Владимир Зеленский.

"У нас контракт до 2024 года, мы за продление транзита нашего газа", - сказал он.

Президент напомнил, что ранее Киев выступил с предложением нарастить транзит газа через Украину со снижением стоимости транзитных поставок (на дополнительные объемы, которые превышают контрактные между "Нафтогазом" и "Газпромом"), однако "Россия на это не пошла". Зеленский также повторил официальную позицию Киева о том, что Украина не планирует возобновлять прямой импорт газа из РФ.

Кроме того, он назвал ключевым вызовом в энергетике Украины 2025 год, когда истекает срок действия транзитного контракта с РФ.

"У нас сейчас вызов номер один - 2025 год, когда заканчивается контракт по транзиту газа. Я считаю, что это будет сложный момент, и я считаю, что мы должны быстро внедрять реформы [в сфере] термомодернизации", - сказал президент Украины.

Зеленский заявил 22 октября агентству Bloomberg, что Украина предлагает "Газпрому", а также другим потенциальным транзитерам скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в год. Он подчеркнул, что "Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов".

Компании "Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит энергоносителя на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новой схеме "качай или плати" составляет 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта на транзит Украина получит более $7 млрд. В 2020 году через территорию этой страны в ЕС было транспортировано 55,8 млрд куб. м российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.

Вопрос о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года носит чисто экономический характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чтобы прокачивать (газ), нужно привести систему в нормативное состояние. Это и нас касается, и потребителей в Европе, и украинских операторов. Второе: мы должны понять, сколько можем продать... Мы готовы сохранить этот контракт, более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить, но мы должны понять, сколько же у нас купят", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По его словам, Европа может совсем лишиться маршрута поставок газа через Украину из-за износившейся газотранспортной системы.

"Нам все намекают - увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута", - отметил Путин.

Он также обратил внимание на то, что частные иностранные операторы начали постепенно откачивать принадлежащий им газ из украинских подземных хранилищ.

Украинская газовая компания «Нафтогаз» заявила, что Россия не хочет продлевать договор о транзите газа через страну. Глава компании Юрий Витренко сообщил агентству Reuters, что договор заключён до 2024 года. После этой даты транспортировки газа по Украине не будет, так как Россия отказывается вести переговоры.

«Нет ничего, даже намёка, официальных или неофициальных переговоров, <...> мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но русские не хотят начинать эти обсуждения», — заявил Витренко агентству.

По мнению главы «Нафтогаза», после окончания договора с Украиной Россия будет поставлять газ в Европу только с помощью «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Это сделает Евросоюз уязвимым и даст России возможность влиять на политику с помощью перебоев в поставках газа и скачков цен.

Также Витренко подчеркнул, что Украина не может влиять на запуск «Северного потока — 2», хотя и принимает участие в его сертификации. У страны нет права вето, но Украина готова оспорить сертификацию, если окажется, что она нарушает европейские законы.

Власти Украины начали готовиться к полной остановке транзита газа из России, которая, по их мнению, может случиться уже нынешней зимой. Об этом в интервью изданию «Бизнес цензор» заявил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

Пресс-служба ОГТСУ

«Это [прекращение транзита газа через Украину] политический вопрос, а не экономический. Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям», — сказал Макогон.

По его словам, сигналами, свидетельствующими о намерениях Москвы, можно считать прекращение поставок российского энергетического угля на Украину, стягивание войск на границе двух стран и блокирование поставок угля из Казахстана.

«Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски — это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет», — отметил глава «Оператора ГТС».

Возглавляемая Макогоном компания была образована в конце 2019 года после подписания пятилетнего контракта с «Газпромом» на транзит газа из России. По его условиям, «Нафтогаз Украины» выступает посредником между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины».

Российский президент Владимир Путин ранее неоднократно говорил о заинтересованности Москвы в сохранении украинского транзита и о возможном увеличении его объемов после 2024 года.

В условиях европейской системы прокачки газа Украине не нужен долгосрочный договор на транзит газа. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«По сути, сама Украина должна идти к «Газпрому» и предлагать переговоры, потому что она в этом заинтересована. «Газпром» ни при каком сценарии не должен сам приходить на переговоры. Но до окончания контракта еще далеко – он заканчивается 31 декабря 2024 года, поэтому переговоры в принципе еще вести рано», - рассказал он.

При этом аналитик считает, что за три года многое может поменяться.

«В том числе потребление газа в Европе. То есть непонятно, сколько европейцы будут потреблять, и, соответственно, неизвестно, сколько нужно будет качать. Поэтому, может быть, и без Украины все обойдутся. «Газпром» не идет (на переговоры - прим. НСН), и, скорее всего, не пойдет добровольно, потому что когда закончится контракт, для продолжения транзита надо будет заключать долгосрочный договор. Если украинцы перешли на европейскую систему транзита, как они заявляют, то это значит, что после окончания контракта они будут обязаны устраивать аукционы по прокачке газа на определенный период. И если «Газпрому» понадобится, он придет на этот аукцион и возьмет столько мощностей на прокачку, сколько ему надо. То есть долгосрочный договор вообще не нужен», - рассказал Юшков.

Он считает, что подобные заявления Украины «делаются для сторонних наблюдателей».

«Для европейцев и американцев. Типа: "Посмотрите, Россия агрессивно к нам настроена. Они даже сейчас не собираются с нами идти на переговоры. А значит надо убрать возможность для России отказаться от транзита, то есть заблокировать «Северный поток-2»". Я сомневаюсь, что долгосрочный договор «Газпрома» на транзит газа через Украину сохранится после 2024 года. Скорее всего, он постарается избежать долгосрочного договора и будет настаивать на краткосрочных соглашениях. То есть зимой «Газпром» будет качать, а летом нет», - заключил он.

"Газпром" с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м российского газа, таким образом, холдинг выполнил свои обязательства на 2021 год в полном объеме, говорится в его сообщении.

"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", - сообщил "Газпром".

При этом холдинг продолжает поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину, добавили в компании.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.