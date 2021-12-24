"Северный поток – 2" расколол немецкое правительство

В "светофорной" коалиции, которая сформировала новое немецкое правительство, наметился раскол из-за политики в отношении газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет немецкий телеканал Das Erste.

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В материале говорится, что новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая ранее подвергла критике газопровод, оказалась в сложной ситуации в вопросе российско-немецких отношений, которые достигли низшей точки из-за кризиса на Украине. В то же время остальной кабинет министр, а также новый канцлер Олаф Шольц ведут себя сдержанно. Автор материала пишет, что "Северный поток — 2" как "слон в посудной лавке" для партий коалиционного правительства.

Эксперт по России из Фонда науки и политики Янис Клюге полагает, что неопределенность с газопроводом "создает клин, который может перерасти в напряженность".

""Северный поток - 2" определенно станет испытанием на прочность", - полагает автор статьи.

Ранее Глава МИД ФРГ заявила, что достигла "взаимопонимания" с канцлером Олафом Шольцем по вопросу "Северного потока — 2". Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности. При этом Бербок заявила, что в случае "вторжения" России на Украину газопровод будет перекрыт. Агентство Reuters сообщало о договоренности Берлина и Вашингтона, а агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что власти США требуют от Германии, чтобы в случае "российской агрессии на Украине" Берлин закрыл газопровод.

Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем выступлении отметил, что западным странам глупо препятствовать запуску газопровода "Северный поток— 2", так как дополнительное поступление газа на рынок понизило бы цену на топливо, в том числе для Украины.