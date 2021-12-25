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59 минут назад

Экс-премьер Украины назвал последствия газового кризиса для страны

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Країна».

На Украине оценили последствия газового кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути – России», — сказал Гройсман.

По его мнению, дело в некомпетентности украинских властей. Однако политик также допустил, что это могло быть сделано преднамеренно, чтобы подорвать основы энергетической безопасности.

«Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости», —

Главы компании «Нафтогаз» Юрий Витренко считает, что у Украины нет источников газа, альтернативных российским поставкам. С 2015 года Киев перекупает российский газ у Европы. С 2020 года это происходит по виртуальному реверсу — порядка половины транзитных объемов остается на территории Украины.

Экономика,Юрий Витренко,Владимир Гройсман,Нафтогаз,РИА Новости,
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