На Украине оценили последствия газового кризиса

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Країна».

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«Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути – России», — сказал Гройсман.

По его мнению, дело в некомпетентности украинских властей. Однако политик также допустил, что это могло быть сделано преднамеренно, чтобы подорвать основы энергетической безопасности.

«Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости», —