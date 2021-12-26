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1 час назад

«Большая головная боль»: В Кремле прокомментировали инфляцию в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инфляцию «большой головной болью и болезнью», от которой страдает не только Россия, но и весь мир. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Большая головная боль»: В Кремле прокомментировали инфляцию в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Песков рассказал, что инфляция вызывает обеспокоенность у российского президента. Он дал установку: «делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее».

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, по какой причине в России отмечается высокий уровень инфляции.

По его мнению, рост инфляции связан с открытостью национальной экономики. Макроэкономические параметры, по которым живут правительства, сейчас нарушаются многими странами. В связи с этим ситуация далека от стабильной.

Экономика,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,
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