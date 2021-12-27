Цены на авиабилеты упали ниже допандемийных

Стоимость авиабилетов по России в этом году упала ниже допандемийного 2019-го, заявили авиаперевозчики. При этом нынешний уровень цен может сохраниться на весь 2022 год. Основными причинами такого снижения эксперты называют высокую конкуренцию и медленно восстанавливающийся спрос. Об этом сообщают «Известия».

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Высокий уровень конкуренции по ряду направлений и ограниченный платёжеспособный спрос, включая сохранение ковидных ограничений, не создают предпосылок для роста цен. Цены на авиабилеты сохраняются на уровне 2017 года. Фактически авиакомпании находятся в условиях ниже прогнозируемого уровня инфляции, — заявила руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Инна Рыкова.

Эксперты отмечают, что возможности повышения цен в 2022 году будут связаны с темпами восстановления международного авиасообщения. При этом на средний тариф может оказать давление запуск новой низкобюджетной авиакомпании Citrus и развитие лоукостера «Победа».