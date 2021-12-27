Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
2 часа назад

Цены на авиабилеты упали на 15%

Стоимость авиабилетов по России в этом году упала ниже допандемийного 2019-го, заявили авиаперевозчики. При этом нынешний уровень цен может сохраниться на весь 2022 год. Основными причинами такого снижения эксперты называют высокую конкуренцию и медленно восстанавливающийся спрос. Об этом сообщают «Известия».

Цены на авиабилеты упали ниже допандемийных
Фото: pixabay.compixabay.com

Высокий уровень конкуренции по ряду направлений и ограниченный платёжеспособный спрос, включая сохранение ковидных ограничений, не создают предпосылок для роста цен. Цены на авиабилеты сохраняются на уровне 2017 года. Фактически авиакомпании находятся в условиях ниже прогнозируемого уровня инфляции, — заявила руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Инна Рыкова.

Эксперты отмечают, что возможности повышения цен в 2022 году будут связаны с темпами восстановления международного авиасообщения. При этом на средний тариф может оказать давление запуск новой низкобюджетной авиакомпании Citrus и развитие лоукостера «Победа».

Ранее в Сети рассказали о новой схеме обмана российских туристов, не сумевших вернуться на родину из-за новых ограничений на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Мошенники представляются послами и предлагают туристам доставить их домой по выгодной цене. После получение денег злоумышленники исчезают, а путешественникам так и не удаётся вернуться.
Экономика,Компании,Минфин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители