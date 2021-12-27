Захарова уличила Запад в садомазохизме

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обращение Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском к России. В своем Telegram-канале она написала, что теперь известна сумма, в которую ЕС «оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит».

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Европейский союз, как указала Захарова, обратился в ВТО с иском к России на 290 миллиардов евро за «дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения».

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«Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали". Что там "жестко" — садомазохистски», — отметила Захарова.

Несамостоятельность ЕС проявилась в том, что Джо Байден, будучи вице-президентом США, во время выступления в 2014 году в Гарвардском университете, заявил, что европейские страны не были готовы вводить санкции против России в связи с событиями на Украине, более того, они и не хотели их вводить, но Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя, напомнила Захарова.

«Страны Евросоюза согласились на это только под сильным давлением Вашингтона, и это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон, подчеркнул Джо Байден, отметив, что именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться. Не добавил, правда, сколько Брюссель за это заплатит», — подытожила Захарова.

Ранее Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию с требованием взыскать с России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения. В ЕС утверждают, что Россия в течение нескольких лет разрабатывала меры, которые ставят европейские компании в невыгодное положение при продаже товаров и услуг госпредприятиям и другим организациям в стране посредством коммерческих закупок.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что у ЕС нет морального и юридического права требовать от российских властей возместить ему ущерб, нанесенный политикой импортозамещения, которая была введена в ответ на европейские санкции.

Летом Еврокомиссия опубликовала релиз, в котором сообщалось о начале процедуры разбирательства во Всемирной торговой организации с Россией по ряду мер, которые ограничивают или запрещают компаниям из ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.