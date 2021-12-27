Домклик для партнеров: чем нам запомнится 2021 год

Традиционно в преддверии Нового года все подводят итоги и делятся воспоминаниями о своих достижениях. Команда по работе с партнерами Домклик — не исключение. Представители руководства Домклик рассказали о ключевых успехах работы и сотрудничества с партнерами за прошедший год.

Фото: Журнал ДомКлик Журнал ДомКлик

Александр Попов, директор по работе с партнерами дизивиона Домклик 2021-й год был непростым, но очень интересным. Рынок недвижимости пережил период высокого спроса, увеличения продаж, рекордного количества ипотечных сделок, даже несмотря на повышение цен и изменение условий по льготной ипотеке. Сегодня партнерское направление Домклик в первую очередь работает над тем, чтобы предложить вам удобные и эффективные инструменты для работы с клиентами и увеличения продаж.

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Какие результаты работы с партнерами в 2021 году можно особенно отметить?

В уходящем году мы осуществили немало крупных проектов, продолжали наращивать объемы по текущим сервисам и неустанно работали над детальными улучшениями — все для вас и наших общих клиентов.

Одним и самых крутых проектов в этом году было внедрение интеграции API вместе с командой направления «Витрина» Николая Костючко (управляющий директор дивизиона Домклик). Теперь подача заявок на ипотеку возможна напрямую из CRM-систем партнеров. Среди агентств недвижимости первыми на новый уровень интеграции вышли «Этажи», а среди застройщиков — ГК «DOGMA», которые внедрили подачу заявки на ипотеку на Домклик прямо с сайта застройщика. До конца года процесс интеграции пройдут еще несколько ключевых партнеров.

Кроме того, мы активно развивали сервисы обратных потоков, направляем еще больше трафика нашим партнерам и на первичном, и на вторичном рынках. А также привлекли внимание к нашей программе лояльности, в результате чего в этом году на 32% больше партнеров обрели статус «Серебро» и выше. В рамках преференций программы лояльности мы сделали с партнерами более 1 000 совместных публикаций с суммарным охватом более 700 000 пользователей.

Наконец, мы успешно провели встречи и мероприятия на Форуме Движение, а также Международном Жилищном Конгрессе в Сочи в июне и в Санкт-Петербурге в ноябре.

Сейчас на Домклик:

Более 2,5 млн объявлений; Ежемесячно подаются более 170 000 заявок на кредит; Ответ по 90% заявок приходит в течение 2 минут, по 95% - в течение 5 минут, 100% заявок обрабатываются в течение часа; Ежемесячно проходит более 100 тысяч ипотечных сделок, и более 90 000 из них – с электронной регистрацией; Сделки с сервисами электронной регистрации и безопасных расчетов проходят за 1-2 дня.

Как изменился в 2021 году личный кабинет партнера?

Сегодня более 44 000 партнеров подключены к Домклик PRO, 44% из них активно пользуются сервисом, за год прибавилось более 4 000 активных пользователей.

Татьяна Молодых, руководитель команды разработки Домклик PRO Улучшение Домклик PRO остается одним из важных направлений работы. В этом году личный кабинет для профессионалов рынка стал еще удобнее, обрел новые функции и возможности.

Вот какие доработки и улучшения Домклик PRO мы осуществили в этом году:

Автоматизировали подключение к Сервису подбора объекта на рынках первичной и вторичной недвижимости. Теперь партнер через личный кабинет может подключиться к сервису в любой момент, указав все параметры участия, и произвести оплату; Запустили процесс регистрации компаний и дальнейшего управления на Домклик PRO по доверенности (вместо директоров компании); Открыли возможность стать партнерами риелторам, которые осуществляют свою деятельность и зарегистрированы в ФНС как самозанятые; Открыли возможность зарегистрироваться в качестве нового типа партнера — «Подрядчик», который в период июля по октябрь оформлял для своих клиентов ипотечные заявки по льготной программе; Для партнеров МО, Москвы и Смоленской области в кабинете добавили раздел «Потребительский кредит». Партнеры могут предложить клиентам оформить потребительский кредит, отправив ссылку на анкету; Предложили партнерам через личный кабинет оформить своим клиентам продукты от экосистемы Сбера со скидкой (СберПрайм, СберЗдоровье, Окко, Сбердевайсы и другие), а также получить подарки от экосистемы.

Что сделали в 2021 году для застройщиков?

Вместе с застройщиками мы много работали над улучшением ипотечных условий, выработкой лучшего предложения для клиента.

Алексей Чапик, исполнительный директор по работе с партнерами на первичном рынке дивизиона Домклик В 2021 году более 1000 девелоперов по всей России подключились к программе субсидирования со СберБанком. Каждый пятый клиент, приобретающий жилье в новостройке, оформлял ипотеку по субсидированной ставке от застройщиков.

Крупные застройщики (Самолет, Инград, А101, ФСК и другими) начали активнее использовать программу «Ипотека траншами», при которой клиент берет ипотеку в несколько частей (траншей) и распределяет долговую нагрузку на комфортные для него периоды.»

Также мы предложили рынку новые ипотечные программы:

«Ипотека плюс» со специальной ставкой по ипотеке при сумме кредита свыше 6 млн; «Многоцелевой кредит» с возможностью добавить в сумму кредита дополнительные расходы при покупке недвижимости.

И вместе с крупными ведущими партнерами на рынке (ПИК, Самолет, СЭТЛ, Инград и другие) в конце декабря запускаем программу с отсрочкой платежа, которая позволяет снизить финансовую нагрузку для клиента на период строительства.

Помимо этого, мы запустили сервис «Бронирование», который позволяет клиентам забронировать квартиру на витрине Домклик, зафиксировать цену, а также получить дисконт к ипотечной ставке 0,3%.

Наконец, в этом году мы предложили застройщикам возможность по размещению рекламных спецпроектов на сайте Домклик, которые привлекают на предложения наших партнеров еще больше потенциальных клиентов.

Что сделали в 2021 году для агентств недвижимости?

Для партнеров на вторичном рынке в этом году мы предложили еще больше возможностей для заработка и развития.

Дмитрий Горбенко, исполнительный директор по работе с партнерами на вторичном рынке дивизиона Домклик Это был год интеграций, коллабораций и совместной разработки идей. Мы стали больше разговаривать, считать, оценивать, пробовать и взаимно улучшать друг друга. На 2022 год мы договорились о плотном сотрудничестве с 16 федеральными агентствами недвижимости по ключевым проектам Домклик.

Теперь мы направляем партнерам еще больше трафика и потенциальных клиентов. Например, можно подключиться к услуге подбора объекта недвижимости и сопровождения сделки на вторичном рынке. В рамках этого сервиса мы передали партнерам на вторичном рынке более 40 000 клиентов.

В 13 субъектах РФ мы предложили выгодные пакеты продвижений объявлений о продаже недвижимости со скидкой, а также развили сервис за счет внедрения искусственного интеллекта от Домклик. Теперь с помощью смарт-продвижения объявления демонстрируются именно тем, кому они больше подходят.

Мы заинтересованы в том, чтобы агентства недвижимости помогали нашим общим клиентам найти именно то, о чем они мечтают. И, конечно, нам очень важно качество обслуживания клиентов, поэтому в этом году мы сделали особый упор на обучение. Мы запустили и провели десятки вебинаров и курсов по работе с покупателями и использованию сервисов Домклик от наших экспертов.

Кроме того, мы продолжаем вести и ежемесячно обновлять рейтинг топ-20 агентств недвижимости, который помогает клиентам найти подходящую компанию и остается одним из самых влиятельных на рынке.

Что планируем дальше?

На следующий 2022 год мы планируем еще больше интересного и обязательно порадуем вас новыми разработками. Будем внедрять еще больше инновационных и востребованных на рынке технологий, активно развивать уже имеющиеся направления.

Александр Попов, директор по работе с партнерами дизивиона Домклик Хотим поблагодарить всех наших партнеров за то, что вы с нами. За наше плодотворное сотрудничество, за ваше доверие и честную обратную связь. Это помогает нам делать наши услуги еще эффективнее и еще лучше выстраивать процессы, чтобы вместе делать лучший сервис для клиента