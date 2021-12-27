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35 минут назад

Запасы газа на Украине упали до рекордного минимума

Запасы газа на Украине достигли исторического минимума.

Запасы газа на Украине упали до рекордного минимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил «Газпром» в своем Телеграм-канале.

На 24 декабря в украинских подземных хранилищах находилось 14,37 миллиарда кубометров топлива, что почти на 10 миллиардов кубических метров меньше, чем в прошлом году и на 1 миллиард кубометров меньше объема, закаченного в апреле 2021 года.

«Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», — говорится в сообщении «Газпрома».

Согласно информации компании, «Газпром» с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов. Так, суточный отбор из подземных хранилищ газа достиг предельного значения за последние пять лет. Это объясняется аномально низкими температурами в местах газоснабжения России. Помимо этого, 23 декабря был отмечен исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.

Однако в компании напомнили, что поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме согласно действующим контрактным обязательствам.

Экономика,Газпром,
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