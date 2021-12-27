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2 часа назад

Набиуллина назвала уровень инфляции по итогам года

Инфляция в России по итогам 2021 года составит более 8%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 1».

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%, это много, это больше, чем наша цель 4%», - признала Набиуллина, ее слова приводит РИА «Новости».

Глава Центробанка отметила, что при оценке размера инфляции учитываются цены на широкий спектр товаров, и некоторые из категорий подорожали более чем на 8%, например, продукты питания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инфляцию «большой головной болью и болезнью», от которой страдает не только Россия, но и весь мир.

24 декабря президент России Владимир Путин призвал правительство сделать все, чтобы подавить инфляцию и увеличить реальные располагаемые доходы людей.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция к 20 декабря составила 8,22% при цели Центробанка в 4%.

Экономика,Видео,Эльвира Набиуллина,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Центральный банк России,РИА Новости,
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