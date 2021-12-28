В МИД прокомментировали возможность отключения РФ от SWIFT

Россию не планируют отключать от международной банковской системы SWIFT, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского.

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«Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — отметил дипломат.

По словам директора департамента, для него остается загадкой, каким образом Вашингтон планирует реализовывать свои угрозы по отключению Москвы от банковской системы. Биричевского добавил, что несмотря на то, что американские намерения вызывают сомнения, у США все-таки есть некоторые рычаги давления. Однако, как отметил дипломат, Россия полностью готова к любым неожиданностям.

Отключение России от платежной системы SWIFT является весьма серьезной и более чем недружественной мерой, считает глава ВТБ Андрей Костин. «Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная — это мало сказать», — заявил он.