Германии грозят перебои с электричеством без «Севпотока-2»

В Германии могут возникнуть перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из России в связи с остановкой «Северного потока-2». Об этом написал обозреватель Юрген Флаугер в статье для Handelsblatt.

Фото: Nord Stream 2 Nord Stream 2

По словам автора публикации, ФРГ необходим импорт голубого топлива в большом количестве, в том числе из России. По мнению Флаугера, у Германии не получится реализовать энергетический переход, который заключается в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле.

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«Германия сможет избежать отключений электроэнергии только в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших масштабах — они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце», — подчеркнул Флаугер.

Он также обратил внимание на то, что Россия при блокировке трубопровода будет искать рынки сбыта в Азии, что, по мнению обозревателя, не входит в интересы Германии.

«Берлин должен сделать все возможное, чтобы споры по поводу «Северного потока-2» не обострились», — подытожил Флаугер.

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Хоманн ранее сообщил, что регулятор вряд ли завершит процедуру сертификации «Севпотока-2» в первой половине 2022 года. Он отметил, что Nord Stream 2 AG начал процесс учреждения немецкой «дочки» по рекомендации агентства. Однако сроки зависят от того, когда компания направит необходимые документы.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила о достижении взаимопонимания с канцлером Олафом Шольцем по «Северному потоку-2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности.

24 декабря президент России Владимир Путин заявил, что со стороны Европы неразумно препятствовать запуску «Северного потока-2», поскольку появление дополнительных объемов газа понизило бы цену на топливо.