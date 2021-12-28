США направили больше танкеров с газом в Европу

За выходные число танкеров, перевозящих природный газ и направляющихся из США в Европу, увеличилось на треть. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«В Европу направилось 20 танкеров с американским газом», - пишет агентство.

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Отмечается, что накануне Рождества (24 декабря) танкеров с СПГ из США было 15.

По данным Bloomberg, еще 14 судов, которые, предположительно, следуют в Европу, находятся «в ожидании окончательных распоряжений».

На прошлой наделе стоимость газа достигала рекордных $2150, однако 23 декабря цены резко упали. Котировки январского фьючерса в самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах упали до $1627 за 1 тысячу куб. м.

27 декабря стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на закрытии составила $1226 за 1 тысячу куб. м, что на 5% ниже расчетной цены пятницы в $1291. Цены начали падать в связи с усилением ветра, что позволило увеличить выработку электроэнергии посредством ветрогенерации. Падение цен также обусловлено изменением курса американских и австралийских судов, перевозящих сжиженный газ в Азию. В середине пути они направились в Европу.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что в Германию в этом году по контракту было поставлено 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше, чем в 2020 году. В числе других стран, поставки в которые превысили показатели 2020 года, оказались Италия, Турция, Болгария, Сербия, Дания, Финляндия и Польша.

Ранее в компании сообщили, что Европа отбирает рекордные объемы голубого топлива из своих хранилищ. По состоянию на 22 декабря страны уже исчерпали существенный объем закачанного в 2021 году газа. По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы отобрали уже более 41 процента газа.