США направили больше танкеров с газом в Европу

За выходные число танкеров, перевозящих природный газ и направляющихся из США в Европу, увеличилось на треть. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«В Европу направилось 20 танкеров с американским газом», - пишет агентство.
Отмечается, что накануне Рождества (24 декабря) танкеров с СПГ из США было 15.
По данным Bloomberg, еще 14 судов, которые, предположительно, следуют в Европу, находятся «в ожидании окончательных распоряжений».
На прошлой наделе стоимость газа достигала рекордных $2150, однако 23 декабря цены резко упали. Котировки январского фьючерса в самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах упали до $1627 за 1 тысячу куб. м.
27 декабря стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на закрытии составила $1226 за 1 тысячу куб. м, что на 5% ниже расчетной цены пятницы в $1291. Цены начали падать в связи с усилением ветра, что позволило увеличить выработку электроэнергии посредством ветрогенерации. Падение цен также обусловлено изменением курса американских и австралийских судов, перевозящих сжиженный газ в Азию. В середине пути они направились в Европу.
Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что в Германию в этом году по контракту было поставлено 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше, чем в 2020 году. В числе других стран, поставки в которые превысили показатели 2020 года, оказались Италия, Турция, Болгария, Сербия, Дания, Финляндия и Польша.
Ранее в компании сообщили, что Европа отбирает рекордные объемы голубого топлива из своих хранилищ. По состоянию на 22 декабря страны уже исчерпали существенный объем закачанного в 2021 году газа. По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы отобрали уже более 41 процента газа.
В ЕС «Газпром» неоднократно обвиняли в «рыночных манипуляциях и шантаже». Куприянов призвал Западную Европу не обвинять компанию в собственных проблемах. Он подчеркнул, что «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках действующих долгосрочных контрактов.