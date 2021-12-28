Инвестиционный вклад с открытием ИИС: насколько выше процент и в чем подвох?

Что такое комбинированный вклад с ИИС?Комбинированный вклад – это современный вид вложений, банки его активно продвигают с 2015 года. Основная его – цель привлечь деньги клиентов не только на вклады, но и обратить их внимание на перспективное направление – инвестирование. Для клиентов это возможность опробовать себя в новой более прибыльной сфере сбережений, а для банков – еще один способ увеличить собственный доход за счет агентской комиссии от партнеров (ПИФы, страховые компании, биржи).Достаточно активно продвигаются вклады с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Это программы, по которым клиент открывает сразу срочный вклад и ИИС. Общая сумма вклада делится на две условные части, первая из которых кладется на обычный депозит под более высокий процент (на условиях обычного страхования вкладов на сумму до 1,4 млн руб.). Вторая часть переводится на индивидуальный инвестиционный счет, и в дальнейшем используется по поручению клиента для покупки инвестиционных продуктов. И при таких вложениях клиент получает инвестиционный доход.К инвестиционным продуктам относятся: Акции российских и некоторых международных компаний;Ценные бумаги (ЦБ), выпускаемые Минфином РФ – облигации федерального займа;Паи в ПИФах, позволяющие участвовать в крупных инвестиционных проектах;Ценные бумаги и другие активы, собранные в инвестиционные портфели на биржевых инвестиционных фондах (ETF);Облигации, в том числе выпускаемые банком, где открывается вклад (корпоративные) и многое другое. ИИС позволяет получать налоговый вычет на взнос или на доход. При ИИС первого типа вычет составит 13% от вложений, при этом он начисляется на сумму до 400 тыс. и, соответственно, не может превышать 52 тыс. р. ежегодно. С ИИС второго типа максимального размера вычета не установлено, и освободить от уплаты НДФЛ можно весь доход, который клиент получает по операциям с ценными бумагами.На каких условиях открываются ИИСОсновная идея ИИС – заставить работать деньги рядовых граждан на пользу ему самому и государству. По этой причине было принято решение освободить таких инвесторов (обычных физлиц) от уплаты НДФЛ, тем самым стимулировать открытие счетов на длительный срок.Открытие и ведение ИИС предполагает некоторые ограничения ввиду высокой доходности операций: Минимальный срок инвестирования, предполагающий получение налогового вычета – 3 года.Важно! Забрать деньги раньше срока можно, это право гарантировано каждому инвестору. При этом право на вычет теряется, и если ранее он уже был получен, тогда полученные деньги нужно будет вернуть в бюджет. Инвестор имеет право выбрать только один тип вычета, и получить его можно только за период до 3 лет с момента завершения налогового периода, когда налог был уплачен;У каждого клиента может быть открыт только один действующий ИИС;Комиссий за открытие счета не предусматривается в большинстве банков. На ИИС можно размещать исключительно российские рубли, при этом сумма годового взноса не может превышать 1 млн р., а минимальный взнос составляет от 10 тыс. р.;Поменять тип вычета во время действия вклада нельзя, только после окончания как минимум 3 лет – чтобы не потерять право на вычет.Открыть ИИС можно только гражданам России, достигшим 18 лет. В целом, условия довольно просты, однако важны – если их не соблюдать, клиент не получит права на вычет.Преимущества ИИСИИС имеют важные преимущества: Инвестиционные счета можно открывать множество раз сразу после окончания срока действия предыдущего договора.Вычеты по ИИС не суммируются с вычетами, предусмотренными для возврата уплаченных процентов по ипотеке, потраченными деньгами на лечение или обучение. Все вычеты будут возмещены в полном объеме.Выбирать один из видов вычета можно не сразу. Стоит понимать только то, что вычеты за взносы имеют гарантийный срок выплаты – 3 года. Следовательно, определиться с типом вычета нужно не позднее окончания 3 лет с момента открытия счета. Как открыть ИИС?До 2019 года открытие ИИС было возможно только в офисах банков. Теперь этот продукт стал настолько популярен, что начать инвестировать можно даже онлайн.Возможность онлайн-оформления ИИС гарантирована в большинстве крупных банков страны (Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, Газпромбанк). Для этого достаточно выполнить простую процедуру: Зайти на официальный сайт выбранного банка, желательно того же, где у вас есть обычный карточный счет (чтобы было удобнее переводить деньги);Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете;Подать заявку на открытие комбинированного вклада или ИИС;Подтвердить запрос кодом из отправленного на указанный при регистрации номер телефона;Сотрудники банка обработают запрос и откроют счет в течение 1 рабочего дня, чаще нескольких часов. После чего клиент получит соответствующее уведомление;Затем нужно пополнить счет на приемлемую для инвестора сумму с любого карточного счета.Установить фирменное приложение, например, Сбербанк Инвестор или Тинькофф Инвестиции;Выбрать инвестиционное решение из предложенных вариантов и подтвердить операцию. Важный момент! Начинающие инвесторы могут воспользоваться помощью опытных брокеров. Для этого нужно связаться с сотрудником банка и передать ему полномочия по ведению вашего счета – так можно оптимизировать работу с инвестиционными продуктами.Комбинированные вклады против обычных с отдельным открытием ИИСДля начала стоит заострить внимание, что независимо от выбранного банка условия открытия и получения вычета по ИИС остаются едиными: минимальный срок взноса 3 года, максимальная сумма ежегодного взноса до 1 млн р., и пополнение возможно только в рублях.При желании купить акции зарубежных компаний обмен валюты производится непосредственно на ИИС.Чтобы увидеть реальную выгоду от использования комбинированных счетов, стоит рассмотреть реальные предложения по обычным вкладам и с открытием ИИС в нескольких крупных банках страны. БанкОбычный вкладВклад + ИИС Газпромбанк«Копить»: Стандартная ставка от 6,6 до 7,9%;Ставка с капитализацией 8,51% (при прибавлении накопленных процентов к основной сумме вклада);Ставка с капитализацией и надбавкой за покупки до 9,5% (при покупках по карте от 15 тыс. + 0.49%, от 50 тыс. +0,99%);Срок кредитования от 91 дня до 3 лет;Досрочное снятие снижает ставку по вкладу до уровня вклада «до востребования»;За открытие онлайн +0,01%. «Двойной доход»: Ставка до 8,2% по вкладу;Срок открытия вклада 181/367 дней, а ИИС – 3 года, для получения вычета;Минимальный взнос от 200 тыс. р. (по 100 тыс. на каждый из счетов) и до 1 млн р. с учетом, что доля ИИС от 50 до 99,9%;Открытие вклада и ИИС проводится одновременно;При расторжении договора ИИС ставка по вкладу опускается до уровня 0,01%;Открыть можно только в офисе банка. Альфа-Банк«Альфа-Вклад»: Вклады на сумму от 10 тыс. без возможности снятия и пополнения, вклады от 300 тыс. с возможностью снятия и пополнения;Срок от 3 мес. до 3 лет;Ставка от 6,7% до 9,01% в зависимости от срока и размера вклада (максимальная при капитализации вклада);Возможно открытие и управление онлайн. «Умный плюс»: До 9,4% по вкладу при открытии депозита на срок от 6 до 12 мес. без снятия и пополнения;Минимальная сумма вклада от 10 тыс.;На выбор одна из стратегий инвестирования: ИСЖ Умный плюс (3 года) или ОПИФ Альфа-Капитал Баланс (от 1 года);Оформление только через банк. Как видим, основная ставка по обычным депозитам незначительно меньше, чем по вкладам с ИИС. Конечно, даже по обычным вкладам можно повысить ставку до максимума, которая практически будет соответствовать уровню ставки вклада с открытием ИИС, но при этом банк устанавливает множество дополнительных требований. Что же касается вкладов с ИИС, они, на первый взгляд, выгоднее обычных вкладов – тем более размер инвестиционного дохода может достигать 30% за 3 года действия ИИС.Однако, стоит понимать, что по инвестициям не гарантирован доход, а размер вклада должен соответствовать размеру перечисленных средств на ИИС, что серьезно снижает сумму, на которую будет начислен гарантированный процент по вкладу. Следовательно, выгодность такого вклада довольно сложно рассчитать при условии отсутствия гарантий по получению прибыли от инвестиций.Подводные камни ИИСВ сети бытует мнение, что привлекательность и выгодность инвестиционных вкладов сильно преувеличено за счет фейковых отзывов на форумах. Мы постарались разобраться сами и выявить действительно серьезные недостатки, которые как рифы под водой могут быть незаметными сразу.Итак, с виду все заманчиво и выгодно, но реальные недостатки данного вида вложений все-таки есть и если о них знать, этот вид сбережений может быть действительно выгодным: Есть риск потерять налоговый вычет. Как уже было сказано ранее, если забрать деньги с ИИС раньше, чем через три года с момента открытия счета, придется вернуть полученный возврат налога.Для получения максимальной ставки по срочному вкладу, если это комбинированный вклад, нужно инвестировать на ИИС такую же сумму. Часть банков готовы уменьшить процентную долю средств, переведенных в инвестиции, при этом ставка будет также снижаться.Для начала работы с инвестициями необходимо иметь базовые знания в сфере инвестирования. Так как чаще всего новички гонятся за высокими доходами, не понимая, что это предполагает и высокие риски потери вложенных средств.Мелким шрифтом в договоре на открытие ИИС прописывается, что банк не гарантирует доход от инвестиций, что свойственно для всех инвестиций.Часть банков берут процент за предоставление услуг по размещению инвестиционных средств и доверительное управление в размере от 0,2 до 2%.Если выбрано доверительное управление, значит, клиент не имеет права влиять на выбираемые для инвестирования продукты. Необходимо только открытие брокерского счета для полного контроля за своими финансами, а это также сопутствует дополнительными расходами.Для эффективного самостоятельного распоряжения средствами стоит пройти базовый курс по игре на фондовом рынке, или оплатить услуги опытного брокера, а это тоже затраты.Досрочное закрытие ИИС может грозить снижением ставки по основному вкладу. Следовательно, прежде чем выбирать такой способ вложения собственных средств, стоит внимательно разобраться в особенностях инвестирования, и понять, выгодно ли это будет именно вам. Так как при всей привлекательности подобных вкладов есть слишком много условностей и дополнительных трат. Если вы не биржевая акула, тогда для выхода на желаемую прибыльность придется порядком потратиться из собственного кармана, а это уже снижает доходность выбранного предложения.Однако в итоге клиенты получают привлекательный вклад, застрахованный государством и инвестиционный портфель, приносящий доход в виде дивидендов и премий. А также полагается налоговый вычет, суммарно повышающий общий процент получаемого дохода по вкладу.