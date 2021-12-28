В МИД РФ оценили перспективы транзита газа через Украину

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

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«Все это будет реализовываться в рамках контрактов, отражающих спрос и предложение, которые будут существовать на тот момент», – пояснил Биричевский.

Он также отметил крайнюю востребованность российского газа в Европе.

«Мы знаем, что ЕС ведет политику, направленную на сокращение использования газа, но при этом мы видим и обратное — мы видим, что спрос на газ растет колоссально, и мы видим взлет цены на газ. Поэтому здесь трудно делать какие-то прогнозы на долгосрочный период», – подчеркнул он.

На прошлой неделе директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал условие для переговоров по транзиту газа через Украину. По его словам, Москва будет готова рассмотреть вопрос продления контракта, когда станет понятно, кто, в каких объемах и на каких условиях будет закупать газ. Дипломат отметил, что вопросы поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзита через территорию Украины носят исключительно коммерческий характер.