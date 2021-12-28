Украинцам предложили готовиться к перебоям с хлебом из-за газа

Высокие цены на газ на Украине могут привести к тому, что хлебокомбинаты начнут останавливать производство. Предприятия предупреждают, что работа становится нерентабельной, а это чревато перебоями с поставками хлеба. О такой возможности пишет украинское издание «Дело».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Представитель объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко объяснил, что все печи работают на газу. Ранее доля топлива в себестоимости продукции составляла 10-12 процентов, но за год цены на газ взлетели в десять раз. На прошлой неделе «Нафтогаз» уже предлагал покупать топливо за 73 тысячи гривен за тысячу кубометров (почти 200 тысяч рублей).

Видео дня

Таким образом, доля в себестоимости взлетела до 20-25 процентов, а рентабельность производства с 10-12 процентов упала почти до нуля. В отдельных случаях предприятия уже работают себе в убыток, иногда до минус 20 процентов.

На фоне роста стоимости муки и электроэнергии себестоимость производства хлеба выросла на 40-50 процентов. При этом цены на продукцию остаются теми же. Если власти не предпримут срочных мер, то платить зарплату сотрудникам будет нечем. Президент Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрий Дученко предупредил, что закрытие хлебзаводов спровоцирует социальное напряжение в обществе и превратится в серьезную угрозу для продовольственной безопасности страны

Руководители хлебопекарен предлагают увеличивать цены для потребителей, но против выступают торговые сети. По их нормативам, повышение возможно не более чем на 5 процентов в месяц. Но такая практика не спасает, если за месяц стоимость сырья и энергоносителей взлетает в разы.

По словам Васильченко, выходом могли бы стать льготы на газ для предприятий отрасли. Ранее кабмин установил сниженные тарифы на газ для коммунальных и бюджетных учреждений, в список можно было бы включить и хлебзаводы. Они готовы платить за топливо по ценам в 3-3,5 раза ниже, чем сейчас, тогда остановки производства можно избежать.