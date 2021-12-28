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2 часа назад

Турция начнет забирать доллары и евро у населения

Центробанк Турции с 7 января 2022 года вводит комиссию за хранение денег в банках в иностранной валюте. Размер комиссии составит 1,5 процента в год, сообщает со ссылкой на письмо регулятора турецкое агентство Anadolu.

Забирать у населения часть вкладов в долларах и евро власти начнут на фоне обвального падения турецкой лиры за последние три месяца. Сумму комиссии станут рассчитывать на основе средних остатков к концу квартала, а снимать средства — в первый рабочий день после его завершения.

Причиной проблем с национальной валютой, по оценкам экономистов, стало снижение ключевой ставки Центробанка с 19 процентов до 14-ти за последние три месяца на фоне рекордной за последние годы инфляции. В руководстве Турции с такими оценками не согласны, считая, что обвал провоцируют спекулянты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает население хранить средства в национальной валюте, однако долларизация экономики растет. На прошлой неделе он анонсировал финансовые инструменты, которые должны поспособствовать интересу к лире. В том числе власти пообещали компенсировать вкладчикам возможные потери, которые возникнут в случае снижения курса лиры по отношению к основным валютам.

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Такие заявления сопровождались масштабными валютными интервенциями, которые позволили лире отыграть большую часть падения с момента начала снижения ставки. Однако в начале недели, после остановки вливаний, курс турецкой валюты вновь начал рушиться. По всей видимости, это обстоятельство заставило турецкий регулятор задуматься о репрессивных мерах по отношению к владельцам долларов и евро.

Экономика,Видео,Реджеп Эрдоган,Центральный банк России,
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