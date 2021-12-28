Украинцев предупредили о перебоях с поставками хлеба

«При такой рентабельности никто не сможет работать. Это влечет отсутствие оборотных средств, нам не на что будет закупать те же муку, электроэнергию и газ, а потому не из чего производить хлеб. А это значит, что мы не платим людям зарплаты, люди разбегаются, и мы сокращаем или вообще закрываем производство», – указал Васильченко.