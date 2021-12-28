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1 час назад

Украинцев предупредили о перебоях с поставками хлеба

Украинские хлебокомбинаты сообщили о том, что производство становится нерентабельным в связи с высокими ценами на газ. Это может повлечь за собой закрытие заводов и перебои с поставками хлеба в стране, пишет украинское издание «Дело».

Украинцев предупредили о перебоях с поставками хлеба
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что украинские производители работают в убыток из-за невозможности пропорционально росту стоимости газа поднять розничную цену своей продукции. В настоящее время отрасли требуется поддержка государства.

«Все печи на хлебозаводах работают на газу, это огромные объемы для предприятий. Если у нас раньше энергоносители составляли 10-12% в себестоимости, то сейчас это уже 20-25%», – отметил представитель объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко.

Издание сообщает, что себестоимость производства хлеба увеличилась на 40-50%, а его стоимость осталась прежней. Рентабельность производства в среднем упала с 10-12% до 2%, а в ряде случаев убыточность производства составляет до 20%.

«При такой рентабельности никто не сможет работать. Это влечет отсутствие оборотных средств, нам не на что будет закупать те же муку, электроэнергию и газ, а потому не из чего производить хлеб. А это значит, что мы не платим людям зарплаты, люди разбегаются, и мы сокращаем или вообще закрываем производство», – указал Васильченко.

В организации опасаются, что закрытие хлебозаводов приведет к потере большого количества рабочих мест, социальной напряженности, а школы и больницы останутся без поставок хлеба.

Ранее сообщалось, что украинские поставщики газа повысили тарифы на январь 2022 года. Сообщается, что абоненты, подписавшие месячные договоры с газоснабжающей компанией «ТАС Энергия страны», будут платить по 57,5 гривен за кубометр. В ноябре голубое топливо им предлагали по 38,35 гривны.

Экономика,
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