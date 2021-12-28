В Польше запустят конкурента «Северного потока-2»

Газопровод Baltic Pipe планируется запустить за три месяца до конца 2022 года. Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает «Прайм».

По его словам, газопровод будет иметь пропускную способность 10 млрд кубометров газа в год – это столько же, сколько Польша закупает у «Газпрома» по долгосрочному контракту.

«Этот контракт истекает в конце 2022 года, и тремя месяцами ранее будет запущена возможность поставок с норвежского шельфа», - сказал Наимский в интервью изданию Do Rzeczy.

Он также отметил, что трубопровод Baltic Pipe поможет реализовать стратегию дифференциации источников поставок газа для польской экономики.