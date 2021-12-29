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2 часа назад

Депутат Госдумы предрек мировой голод в 2022 году

Из-за роста цен на газ в мире начнется прекращение производства минеральных удобрений, что негативно повлияет на урожай и может привести к голоду в некоторых странах в 2022 году. Таким мнением поделился депутат Госумы РФ Михаил Делягин.

В Госдуме предрекли мировой голод в 2022 году
Фото: URA.RUURA.RU

По его словам, подорожание газа означает прекращение производства минеральных удобрений. Из-за этого не будет нормального урожая, особенно в Европе, сказал Делягин. Депутат Госдумы отметил, что в Европе используют гидропонику, где питательных веществ почти не осталось.

«Но нас это тоже касается, потому что минеральные удобрения из нашей страны будут в значительной степени вывезены на экспорт и нам останется меньше, чем раньше. Для мира это означает прямой дефицит продовольствия. У Европы-то будут деньги, они могут забрать еду из тех стран, которые живут за счет еды, это Северная Африка, Средний и Ближний Восток. И они могут остаться без еды», — сказал Михаил Делягин в интервью «Украине.ру», видео опубликовано на youtube-канале DelyaginNow.

Ранее стоимость газа в Европе побила исторический рекорд. Цена достигла 2000 долларов за тысячу кубометров 21 декабря. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что рост цен на газ в Европе происходит из-за отказа от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль, передает RT. В «Газпроме» готовы поставлять дополнительный объем газа, цитирует «Ридус» представителя компании Сергея Куприянова.

Экономика,Михаил Делягин,Сергей Куприянов,Александр Новак,Газпром,Госдума,Ридус,
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