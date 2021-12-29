В Госдуме предрекли мировой голод в 2022 году

«Но нас это тоже касается, потому что минеральные удобрения из нашей страны будут в значительной степени вывезены на экспорт и нам останется меньше, чем раньше. Для мира это означает прямой дефицит продовольствия. У Европы-то будут деньги, они могут забрать еду из тех стран, которые живут за счет еды, это Северная Африка, Средний и Ближний Восток. И они могут остаться без еды», — сказал Михаил Делягин в интервью «Украине.ру», видео опубликовано на youtube-канале DelyaginNow.