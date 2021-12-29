Назван максимальный срок завершения сертификации «Севпотока-2»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что максимальным сроком завершения сертификации оператора «Северного потока-2» является конец первого полугодия 2022 года. Об этом он сообщил в интервью РБК.

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«Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия», — сообщил он, отвечая на вопрос о шансах на начало поставок газа по «Севпотоку-2» в первом полугодии.

Вице-премьер РФ при этом отметил, что поставлять газ можно будет начать гораздо раньше, «если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее».

Кроме того, Новак заявил об уверенности в том, что Украина не сможет сорвать реализацию проекта «Северный поток-2». Он подчеркнул, что трубопровод построен в соответствии со всеми требованиями законодательства. Как отметил вице-премьер, «было много противодействий, но тем не менее караван идет».

Также Новак сообщил, что Россия готова к наращиванию поставок газа в Европу, однако для этого «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, поскольку рост добычи требует инвестиций. По мнению вице-премьера, цены на газ начнут падать, когда предложение будет обеспечивать спрос в Европе в полном объеме. Ценовая динамика, по его словам, может стабилизироваться, если большая часть потребления будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из таких стран, как Россия, Алжир и Норвегия.

28 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о большой геостратегической роли «Северного потока-2». По ее мнению, это больше чем просто частный экономический проект.