Великобритания увеличила закупки российского СПГ

Объем поставок газа из России в Великобританию в 2021 году вырос почти на треть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

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По состоянию на прошлую неделю за 2021 год в Великобританию прибыли 29 танкеров с российским СПГ, при этом в прошлом году РФ направила 22 партии газа. С момента первых российских поставок СПГ в Великобританию в 2017 году этот годовой показатель является вторым по величине.

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Также управляющий аналитик S&P Global Platts Джеймс Хакстепп заявил, что американские танкеры, перевозящие СПГ в Азию, изменили курс и направляются в Европу, в том числе в британские порты.

«Мы видим, как суда, которые, как предполагалось, идут в Азию, теперь движутся в сторону Великобритании. Это особенно актуально для судов из США, учитывая, что маршрут между США и Европой гораздо короче, чем до Азии», – рассказал Хакстепп.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что за выходные число танкеров, перевозящих природный газ и направляющихся из США в Европу, увеличилось на треть. В Европу направилось 20 танкеров с американским газом. Еще 14 судов, которые, предположительно, следуют в Европу, находятся «в ожидании окончательных распоряжений».

В октябре газета The Times, ссылаясь на пресс-секретаря британского премьера Бориса Джонсона, сообщила об обвинениях правительства Великобритании в адрес России. Пресс-секретарь Джонсона заявил, что Россия намеренно уменьшила поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода «Северный поток-2». По словам представителя британского премьера, «Севпоток-2» может негативно сказаться на странах Центральной и Восточной Европы, поскольку некоторые европейские страны находятся в сильной зависимости от российского газа.

В декабре главы компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство Великобритании разработать и принять необходимые меры, которые помогут урегулировать ситуацию с ростом цен на газ. Компании считают, что энергетике Британии угрожает кризис в связи с дефицитом топлива. Они обвинили в этом Россию из-за того, что она «не наращивает поставки в Европу».

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что «Газпром» отвергает обвинения в недостаточных поставках газа в Европу. Он назвал обвинения в адрес России и компании абсолютно беспочвенными, неприемлемыми, несоответствующими действительности.