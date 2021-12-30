Путин назвал сроки начала поставок газа в Европу по «СП-2»

Поставки газа по проекту «Северный поток — 2» начнутся незамедлительно после одобрения ЕС . Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 29 декабря.

— Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной Республике Германия. Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа, — рассказал глава государства.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.