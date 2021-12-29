Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
1 час назад

Инфляция в России побила многолетний рекорд

Инфляция в России с начала года к 27 декабря достигла 8,26 процента, свидетельствуют данные Росстата. В 2021 году, по предварительным данным, инфляция составила 8,39 процента. Рост цен побил многолетний рекорд, речь идет о максимуме за период с 2015 года.

С 21 по 27 декабря инфляция составила 0,26 процента. Из продуктов за неделю больше всего подорожали гречка, колбасы, куриные яйца, сливочное масло и мука. Из непродовольственных товаров цены выросли на зубную пасту, спички, зубные щетки. На 0,1 процента подорожал бензин, дизельное топливо стало стоить больше на 0,2 процента.

Пельмени и минералка: названы самые подорожавшие продукты

Среди товаров, больше всего подорожавших к 27 декабря с конца декабря 2020 года, — курица (плюс 26,78 процента), свинина (плюс 15,73 процента), говядина (14,93 процента), баранина (13,87 процента).

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что уровень инфляции в стране в конце года составит чуть больше восьми процентов. «Это много, это больше нашей цели в четыре процента», — подчеркнула глава регулятора.

Экономика,Видео,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Росстат,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители