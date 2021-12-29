Цена на нефть вновь взлетела

В среду, 29 декабря, цена на нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые за месяц. Об этом свидетельствуют данные торгов, которые приводит «РИА Новости».

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По данным агентства, на 18:54 по московскому времени цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,49% до 79,84 доллара за баррель. Ранее этот показатель превысил отметку в 80 долларов за баррель впервые за месяц. Также выросла стоимость февральских фьючерсов на 1,55% до 77,16 долларов за баррель.