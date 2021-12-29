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45 минут назад

Цена на нефть вновь взлетела

В среду, 29 декабря, цена на нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые за месяц. Об этом свидетельствуют данные торгов, которые приводит «РИА Новости».

Цена на нефть вновь взлетела
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, на 18:54 по московскому времени цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,49% до 79,84 доллара за баррель. Ранее этот показатель превысил отметку в 80 долларов за баррель впервые за месяц. Также выросла стоимость февральских фьючерсов на 1,55% до 77,16 долларов за баррель.

Рост цен на нефть эксперты связывают с информацией о сокращении коммерческих запасов топлива в США. За неделю резерв уменьшился на 0,8% или на 3,6 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали меньшего сокращения — на 3,2 миллиона баррелей.

Экономика,РИА Новости,
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