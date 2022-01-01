В России выросли цены на сигареты

Минимальная цена пачки сигарет вырастет с 108 до 112 рублей. Закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении табачных изделий подписал российский президент Владимир Путин еще в конце декабря 2020 года.
С 1 апреля в России была введена единая минимальная цена табачной продукции. Этот показатель рассчитывается на основе минимального значения акциза на пачку сигарет, НДС и повышающего коэффициента 1,4, сообщают в Минсельхозе.
Так как с 1 января акцизы вырастут на 4%, увеличится и минимальная цена на сигареты. Этот параметр был введен также, как и в случае со спиртными напитками с апреля 2021 года в рамках борьбы с контрафактом.
Депутат Госдумы РФ, телеведущий ВГТР Евгений Попов предложил пожизненно запретить продажу сигарет в России. Он это сделал с оглядкой на опыт отмены сигарет в Новой Зеландии. Там предложили запретить продажу сигарет всем, кому еще не исполнилось в 2021 году 14 лет. Власти страны предложили навсегда запретить им покупать табачные изделия.