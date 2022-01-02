Отбор газа из ПХГ Европы стал рекордно низким за 10 лет

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы 31 декабря продолжил снижаться на фоне теплой погоды и стал рекордно низким за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

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Отбор газа из ПХГ в пятницу составил 136,6 миллионов кубометров, что является самым низким уровнем с 2012 года.

Осенью 2021 года Европа столкнулась с газовым кризисом. Из-за перебоев в поставках, низких уровней заполненности европейских хранилищ и высокого спроса из-за низких температур цена газа резко росла на протяжении нескольких недель.