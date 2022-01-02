Отбор газа из ПХГ Европы стал рекордно низким за 10 лет

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы 31 декабря продолжил снижаться на фоне теплой погоды и стал рекордно низким за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отбор газа из ПХГ в пятницу составил 136,6 миллионов кубометров, что является самым низким уровнем с 2012 года.
Осенью 2021 года Европа столкнулась с газовым кризисом. Из-за перебоев в поставках, низких уровней заполненности европейских хранилищ и высокого спроса из-за низких температур цена газа резко росла на протяжении нескольких недель.
На пике цена тысячи кубометров газа превышала 2100 долларов, затем котировки пошли на спад, в том числе из-за перенаправления танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), следовавших в Азию, к европейским портам.