Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
43 минуты назад

В Британии заявили о резком ухудшении благосостояния населения

Аналитический центр Resolution Foundation подсчитал, что британские семьи в среднем потеряли £1,200 дохода из-за растущих цен на энергию и налогов на здравоохранение, назвав ситуацию «катастрофой стоимости жизни», передает издание Sky News. Снижение дохода усугубляется повышающейся инфляцией, которая, по оценкам экспертов, может достигнуть 6% этой весной.

В Британии заявили о резком ухудшении благосостояния населения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трудящиеся семьи, пенсионеры, все они столкнулись с разорительным кризисом. Это произошло из-за того, что Тори (правящая Консервативная партия — NEWS.ru) на протяжении 11 лет совершают экономические ошибки. В стране сейчас экономика, характеризующаяся низким ростом и огромными налогами, — сказал теневой секретарь по здравоохранению и социальному обеспечению Джонатан Эшворт.

Он также предупредил, что существует высокая вероятность того, что расходы на энергию будет увеличиваться сотнями фунтов, в то время как премьер-министра Бориса Джонсона «нигде не видать».

В Resolution Foundation подчеркнули, что такие траты непременно ударят по семьям с низким доходом, уже испытывающим трудности из-за повышения стоимости взносов в национальную систему страхования на 1.25 процентных пункта.

В то же время зарплаты в среднем увеличиваются лишь на 0.1%.

По оценке центра, к концу 2024 года реальный доход британцев будет на £740 ниже, чем в случае, если бы не было пандемии.

Ранее сообщалось, что некоторые британские компании обвинили Россию в том, что Великобритания находится в состоянии экономического и энергетического кризисов, поскольку РФ «не наращивает поставки сырья в Европу».

Экономика,Борис Джонсон,Консервативная партия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители