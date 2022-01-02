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2 часа назад

Названы первые жертвы кризиса среди стран

Продовольствие во всем мире рекордно подорожало из-за пандемии, энергокризиса и сбоев в логистике. Повышению мировых цен на еду также способствуют закупки продовольствия в Китае, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Названы первые жертвы кризиса среди стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркивают китайские власти, у страны нет «абсолютно никаких проблем с продовольствием». Однако, отмечают аналитики, «ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания».

Так, по информации издания, первой пострадает Латинская Америка, «где повсеместная инфляция привела к росту цен на большинство товаров, а по данным ООН, десятки миллионов людей недоедают». В числе потенциальных жертв кризиса отмечают также Бразилию, США и Канаду.

«Накопление запасов в Китае — одна из причин роста цен на продовольствие в мире», — утверждает президент токийского Natural Resource Research Institute Акио Шибата.

Экономика,ООН,газета "Известия",
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