«Запасы не кончатся никогда»: Минприроды о ресурсах России

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», — заявил Александр Козлов «Известиям», отвечая на вопрос о дефиците ресурсов в России.