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2 часа назад

В Минприроды рассказали о богатствах России. «Запасы не кончатся никогда»

Россия одно из богатейших государств по количеству полезных ископаемых. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Запасы не кончатся никогда»: Минприроды о ресурсах России
Фото: URA.RUURA.RU

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», — заявил Александр Козлов «Известиям», отвечая на вопрос о дефиците ресурсов в России.

По словам министра, в стране добывается более 300 видов рентабельных запасов, востребованных промышленностью.

«На сегодняшний день могу сказать, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых. Например, по золоту, серебру, меди и другим», — резюмировал Александр Козлов.

Ранее сообщалось, что в Минприроды нашли способ, навести порядок в сфере добычи ископаемых. Ученый назвал сроки, когда на Земле закончатся ископаемые энергоресурсы. В Минэнерго РФ подсчитали, насколько лет России хватит угольных запасов, передает «Национальная служба новостей».

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