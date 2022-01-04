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1 час назад

Bloomberg пообещал рост экономики России на 2,5%

Рост экономики России в 2022 году сократиться до 2,5%, сообщает американское издание Bloomberg. Согласно новому опросу экономистов, оценка роста российской экономики колеблется от 1,7 до 3,3%. Этот прогноз подтверждает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По мнению эксперта, рост экономики не превысит 1,5%, сообщает РБК.

Bloomberg пообещал рост экономики России на 2,5%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такой же долгосрочный рост видит и агентство Fitch, объяснившее в начале декабря, что «не видит существенных перспектив для заметных улучшений применительно к сказывающимся на потенциальном росте институциональным факторам, таким как судебная система и права собственности», — сказано в материале.

Основными причинами называются высокая инфляция, продолжающиеся пандемия коронавируса, а также геополитические риски.

Ранее заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что финансовые показатели по итогам года в России превысили прогнозы. По словам экономиста, данные о темпах экономического роста, об исполнении бюджета и статистика по восстановлению рынка труда оказались лучше, чем предполагали специалисты.

Экономика,Владимир Климанов,Наталия Орлова,Альфа-банк,Fitch Ratings,Bloomberg,
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