Bloomberg пообещал рост экономики России на 2,5%

Рост экономики России в 2022 году сократиться до 2,5%, сообщает американское издание Bloomberg. Согласно новому опросу экономистов, оценка роста российской экономики колеблется от 1,7 до 3,3%. Этот прогноз подтверждает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По мнению эксперта, рост экономики не превысит 1,5%, сообщает РБК.

Такой же долгосрочный рост видит и агентство Fitch, объяснившее в начале декабря, что «не видит существенных перспектив для заметных улучшений применительно к сказывающимся на потенциальном росте институциональным факторам, таким как судебная система и права собственности», — сказано в материале.

Основными причинами называются высокая инфляция, продолжающиеся пандемия коронавируса, а также геополитические риски.