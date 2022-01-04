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1 час назад

В РФ назвали условие для прекращения поставок газа на Украину

Воровство российского газа украинской стороной может стать причиной для прекращения транзита ресурса через территорию Украины. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

В РФ назвали условие для прекращения поставок газа на Украину
Фото: ТАССТАСС

«Это (воровство газа — прим. URA.RU) приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — заявил Пушков. Об этом сенатор написал в своем Telegram.

Ранее на Украине заявили о готовности воровать российский газ. Экс-глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов.

Экономика,Андрей Коболев,Алексей Пушков,Нафтогаз,
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