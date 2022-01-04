В РФ назвали условие для прекращения поставок газа на Украину

Воровство российского газа украинской стороной может стать причиной для прекращения транзита ресурса через территорию Украины. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков .

«Это (воровство газа — прим. URA.RU) приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — заявил Пушков. Об этом сенатор написал в своем Telegram.

Ранее на Украине заявили о готовности воровать российский газ. Экс-глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов.