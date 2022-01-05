Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Экономист: энергетический кризис продолжится в 2022 году

Цены на нефть, газ, электричество и другие источники энергии будут оставаться высокими весь 2022 год, что приведет к дальнейшему развитию энергетического кризиса в мире. Об этом рассказал президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Экономист: энергетический кризис продолжится в 2022 году
Фото: ReutersReuters

«Думаю, что достаточно высокий уровень цен на европейском рынке сохранится в следующем году. Потребуется достаточно высокий уровень цен, для того чтобы обеспечить восстановление запасов. Цены могут оказаться высокими даже в случае ввода в эксплуатацию „Северного потока — 2“», — передают слова Салихова «Известия».

Как пишет американское издание Bloombeerg, Европа может остаться без газа примерно через два месяца. Основные причины возможного дефицита — это холодная погода и низкий уровень запасов газа в хранилищах. По информации Bloombeerg, будущий дефицит может привести к тому, что энергетический кризис продлится до 2025 года.

Экономика,Рынки,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители