Экономист: энергетический кризис продолжится в 2022 году

Цены на нефть, газ, электричество и другие источники энергии будут оставаться высокими весь 2022 год, что приведет к дальнейшему развитию энергетического кризиса в мире. Об этом рассказал президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

«Думаю, что достаточно высокий уровень цен на европейском рынке сохранится в следующем году. Потребуется достаточно высокий уровень цен, для того чтобы обеспечить восстановление запасов. Цены могут оказаться высокими даже в случае ввода в эксплуатацию „Северного потока — 2“», — передают слова Салихова «Известия» .

Как пишет американское издание Bloombeerg, Европа может остаться без газа примерно через два месяца. Основные причины возможного дефицита — это холодная погода и низкий уровень запасов газа в хранилищах. По информации Bloombeerg, будущий дефицит может привести к тому, что энергетический кризис продлится до 2025 года.