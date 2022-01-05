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16 минут назад

Курс евро поднялся выше 86 рублей впервые с 21 сентября

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 86 рублей. Европейская валюта торговалась на уровне 86,02 рубля, об этом свидетельствуют данные биржевой площадки на 19:29 мск. В последний раз евро находился на такой отметке в сентябре 2021 года.

Курс евро взлетел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс доллара тоже поднялся, но не сильно — на 0,77% и достиг отметки 75,94 руб.

Ранее глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган поделился мнением, что сбережения лучше хранить в иностранной валюте, а именно в долларах или евро. Эксперт отметил, что альтернативным вариантом может быть хранение денег в других валютах «второго эшелона», таких как швейцарский франк, иена и даже норвежский крон.

Коган отметил, что в октябре ФРС США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов, что приведёт к укреплению американского доллара. Так, на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса в Европе доллар США по отношению к евро уже подорожал с 1,19 до 1,13.

В декабре аналитики крупнейших российских финансовых институтов спрогнозировали укрепление рубля в 2022 году. По их мнению, среднегодовой курс рубля по отношению к доллару будет равен 72,9, по отношению к евро — 83,3.

Такой консенсус-прогноз сделали 15 экспертов, все они сходятся во мнении, что в 2022 году будет много факторов для укрепления российской валюты. Самый оптимистичный прогноз по этому поводу сделал «Сбер», специалисты которого уверяют, что к концу следующего года доллар будет стоить 67 рублей, а евро — 72. При этом рубль будет сильнее укрепляться к евро.

Экономика,Михаил Коган,Московская биржа,Сбербанк России,ФРС,
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