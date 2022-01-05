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1 час назад

Курс евро взлетел и побил рекорд 2021 года

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос выше 86 рублей первые с 21 сентября 2021 года. Согласно данным площадки на 20:23 мск, валюта торгуется на уровне 86,2 рублей.

Курс евро взлетел и побил рекорд 2021 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс доллара также вырос — его стоимость составляла 75,96 рублей. Рост евро к закрытию предыдущей сессии вырос на 1,2%, доллара — 1,04%.

Названа лучшая валюта для инвестиций в начале года

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,47%, до $81,18 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,62% и торгуется на уровне $78,24 за баррель.

Причиной для роста курса иностранных валют могут быть как ситуация в граничащем с Россией Казахстане, так и заявления Белого дома о том, что США не собираются по пунктам отвечать на российские предложения по стратегической безопасности, поскольку те «того не заслуживают».

Экономика,Московская биржа,
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