Курс евро взлетел и побил рекорд 2021 года

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос выше 86 рублей первые с 21 сентября 2021 года. Согласно данным площадки на 20:23 мск, валюта торгуется на уровне 86,2 рублей.

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Курс доллара также вырос — его стоимость составляла 75,96 рублей. Рост евро к закрытию предыдущей сессии вырос на 1,2%, доллара — 1,04%.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,47%, до $81,18 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,62% и торгуется на уровне $78,24 за баррель.