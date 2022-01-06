В Баварии предрекли Германии ущерб из-за «Северного потока-2»

Неиспользование «Северного потока — 2» прежде всего наносит ущерб Германии. Так премьер-министр Баварии Маркус Зедер отреагировал на позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по российскому газопроводу.

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«Зеленая» угроза неиспользования «Северного потока — 2» наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива», — передает слова Зедера телеканал N-tv.

Он добавил, что в Баварии опасаются «наивной и неуверенной» внешней политики Анналены Бербок. Кроме того, Зедер считает, что легкомысленное отношение к российскому проекту является ошибкой.