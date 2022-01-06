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26 минут назад

В Баварии предрекли Германии ущерб из-за «Северного потока-2»

Неиспользование «Северного потока — 2» прежде всего наносит ущерб Германии. Так премьер-министр Баварии Маркус Зедер отреагировал на позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по российскому газопроводу.

В Баварии предрекли Германии ущерб из-за «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters

«Зеленая» угроза неиспользования «Северного потока — 2» наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива», — передает слова Зедера телеканал N-tv.

Он добавил, что в Баварии опасаются «наивной и неуверенной» внешней политики Анналены Бербок. Кроме того, Зедер считает, что легкомысленное отношение к российскому проекту является ошибкой.

Российский президент Владимир Путин назвал глупыми всех, кто мешает начать работу СП-2. По мнению лидера страны, дополнительное поступление объемов газа в Европу никому бы не сделало хуже, а наоборот, привело бы к снижению цен на бирже. Путин считает, что многие страны «сами себе подрезают сук, на котором сидят».

Экономика,Маркус Зедер,Владимир Путин,
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