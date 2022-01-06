На Украине обвинили Россию в «ударах под дых»

Экономист Алексей Кущ в колонке для издания «Главред» заявил, что действия «Газпрома» в сфере энергетике угрожают снабжению страны газом. Он заявил, что решения российской компании спровоцированы политикой европейских стран.

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Кущ обвинил Россию в «ударах под дых», которые нанес «Газпром» политической элите Украины. Сначала компания закрыла реверс из Венгрии, после сократила прокачку топлива по территории Украины в сторону Словакии. Эксперт допустил остановку транзита газа из России через Украину из-за политики Европейского союза (ЕС).

«Самое печальное и что предпочитают не замечать в Украине — это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии... Европы», — подчеркнул он.

Украинская газотранспортная система (ГТС) теряет свою необходимость для Евросоюза, поскольку страны региона работают по девизу «политический контроль над проектами транзита — низкие цены на природный газ». Кущ предположил, что Украине придется «покупать сверхдорогой газ на европейских хабах без каких-либо гарантий технической возможности физического реверса в нужном объеме».