Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

На Украине обвинили Россию в «ударах под дых»

Экономист Алексей Кущ в колонке для издания «Главред» заявил, что действия «Газпрома» в сфере энергетике угрожают снабжению страны газом. Он заявил, что решения российской компании спровоцированы политикой европейских стран.

На Украине обвинили Россию в «ударах под дых»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кущ обвинил Россию в «ударах под дых», которые нанес «Газпром» политической элите Украины. Сначала компания закрыла реверс из Венгрии, после сократила прокачку топлива по территории Украины в сторону Словакии. Эксперт допустил остановку транзита газа из России через Украину из-за политики Европейского союза (ЕС).

«Самое печальное и что предпочитают не замечать в Украине — это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии... Европы», — подчеркнул он.

Украинская газотранспортная система (ГТС) теряет свою необходимость для Евросоюза, поскольку страны региона работают по девизу «политический контроль над проектами транзита — низкие цены на природный газ». Кущ предположил, что Украине придется «покупать сверхдорогой газ на европейских хабах без каких-либо гарантий технической возможности физического реверса в нужном объеме».

Ранее экономист Юрий Атаманюк рассказал о ставшей «банкоматом» для ЕС Украине. Он подчеркнул, что семь миллионов трудовых мигрантов, трудящихся в Европе, «создают в два раза больше ВВП, чем на Украине».

Экономика,Алексей Кущ,Газпром,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители