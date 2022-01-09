На Украине нашли выгоду от запуска «Северного потока — 2»

Скорейший запуск «Северного потока — 2» вызовет снижение биржевых цен на газ и потому полезен Украине, сказал в эфире телеканала «НАШ» киевский политолог Кирилл Молчанов.

По его мнению, Франция и Германия, несмотря на официальную риторику властей, «спят и видят», чтобы газопровод был запущен как можно быстрее.

Как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадёт, потому что газа будет больше продаваться, — сказал Молчанов.

Также политолог считает, что это будет «финансово интересно» как для европейских, так и для украинских потребителей, а также отечественных компаний.

Это <...> украинскому «Нафтогазу» будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по $1–1,5 тысячи, а по какой-то более подъёмной цене. Тем самым мы сможем снизить тарифы для промышленности, для бизнеса, — предположил политолог.

Что касается требований властей Украины относительно транзита российского газа, то их Молчанов назвал элементом «политической шизофрении».