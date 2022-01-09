Россиян предупредили о высокой инфляции в 2022 году

Вице-президент Ассоциации региональных банков России Ян Арт заявил, что в 2022 году в РФ будет наблюдаться очень высокая инфляция. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Мы вышли из периода низкой инфляции и вошли в период высокой», - отметил финансист.
По его словам, в 2022 году инфляция будет сопровождать рост мировой экономики. Она пришла всерьез и надолго.
Арт добавил, что даже при высоком уровне мировой инфляции в России она будет еще выше.
Ранее были опубликованы данные европейского статистического агентства Евростат. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре ускорилась до 5%, обновив рекорд с августа 1991 года.