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13 минут назад

Опасный путь: отказ ФРГ от АЭС связали с зависимостью от России

Отказ властей Германии от ядерной энергетики может стать причиной зависимости Европы от газа, импортируемого из России.

Опасный путь: отказ ФРГ от АЭС связали с зависимостью от России
Фото: ReutersReuters

Как сообщает Telegraph, в ФРГ закрыли уже три из шести атомных электростанций, а к концу 2022 года планируется закрыть и все остальные.

По мнению эксперта Михаэля Либрайха, закрытие АЭС является абсурдом и ужасной ошибкой.

«Я бы назвал это климатическим преступлением. Отказ от крупной Белхатувской угольной электростанции в Польше принес бы намного больше пользы природе», — заявил он.

Автор статьи Telegraph Рейчел Миллард подчеркнул, что вывод из эксплуатации АЭС в Германии — «опасный путь», который увеличивает зависимость Европы от угля и российского газа.

14 января американские сенаторы проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2». Чтобы законопроект о мерах противодействия был одобрен, его должны поддержать 60 членов Сената.

Экономика,Daily Telegraph,
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