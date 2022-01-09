Опасный путь: отказ ФРГ от АЭС связали с зависимостью от России

Отказ властей Германии от ядерной энергетики может стать причиной зависимости Европы от газа, импортируемого из России.
Как сообщает Telegraph, в ФРГ закрыли уже три из шести атомных электростанций, а к концу 2022 года планируется закрыть и все остальные.
По мнению эксперта Михаэля Либрайха, закрытие АЭС является абсурдом и ужасной ошибкой.
«Я бы назвал это климатическим преступлением. Отказ от крупной Белхатувской угольной электростанции в Польше принес бы намного больше пользы природе», — заявил он.
Автор статьи Telegraph Рейчел Миллард подчеркнул, что вывод из эксплуатации АЭС в Германии — «опасный путь», который увеличивает зависимость Европы от угля и российского газа.
14 января американские сенаторы проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2». Чтобы законопроект о мерах противодействия был одобрен, его должны поддержать 60 членов Сената.