В Национальном рейтинговом агентстве дали прогноз по курсу рубля на 2022 год

«Если возьмём базовый прогноз, то мы рассчитываем, что резкого укрепления доллара не произойдёт, рубль будет находиться в довольно привычном для нас диапазоне 73—76 рублей за доллар. В пессимистичном прогнозе, если геополитический фон изменится в негативную сторону и понизятся цены на нефть и газ, это 76—82 рубля за доллар», — уточнила она в беседе с «Известиями».