Беспорядки в Казахстане привели к миллиардному ущербу

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 93,7 млрд тенге (более $215 млн). Такая оценка приводится на сайте национальной палаты предпринимателей страны «Атамекен».

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По данным на 10 января, в девяти регионах Казахстана выявили 1319 пострадавших субъектов бизнеса, из них в Алматы – 1234 субъекта. Наиболее пострадавшей отраслью стала торговля (1245 субъектов), также ущерб был нанесен общепиту (25), финансовому сектору (37), логистике (9) и СМИ (2).

В Мангистауской области на западе Казахстана с 1 января автомобильный сжиженный газ подорожал с 50-60 до 120 тенге за литр. Большинство автомобилей в регионе заправляют именно этим топливом, в области начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в республике, правительство сложило полномочия. Токаев заявлял, что за беспорядками стоят «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом».

В МИД России случившее назвали «инспирированной извне попыткой насильственным путем <…> подорвать безопасность и целостность государства».