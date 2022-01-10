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30 минут назад

В ТЦ Алма-Аты снова начали принимать банковские карты

В крупных торговых точках Алма-Аты снова начали принимать банковские карты для оплаты. Как сообщает ТАСС, терминалы возобновили работу в торговых центрах, однако в небольших магазинах оплатить товары можно только наличными. При этом людей в магазинах немного.

Ранее к банкоматам в городе выстраивались гигантские очереди.

Сбербанк информировал о восстановлении своей работы в республике.

Министерство энергетики сообщило о постепенном возобновлении в регионах и городах страны работы автозаправочных станций. Интернет работает нестабильно.

Экономика,Минэнерго,Сбербанк России,
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