В ТЦ Алма-Аты снова начали принимать банковские карты

В крупных торговых точках Алма-Аты снова начали принимать банковские карты для оплаты. Как сообщает ТАСС, терминалы возобновили работу в торговых центрах, однако в небольших магазинах оплатить товары можно только наличными. При этом людей в магазинах немного.
Ранее к банкоматам в городе выстраивались гигантские очереди.
Сбербанк информировал о восстановлении своей работы в республике.
Министерство энергетики сообщило о постепенном возобновлении в регионах и городах страны работы автозаправочных станций. Интернет работает нестабильно.