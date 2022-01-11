Цена природного газа в Европе снижается второй день подряд на фоне роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) американскими танкерами. Поставки из США постепенно вытесняют российский газ, сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на данные операторов и указывает, что потоки на терминалах СПГ в северо-западной части Европы достигли максимального уровня с декабря 2019 года. Этими поставками газа компенсируется «ограниченный» экспорт из России.

В декабре рекордный рост цен на газ в Европе заставил трейдеров, доставляющих СПГ в Азию, перенаправить танкеры в европейские порты. По данным Bloomberg, сейчас экспорт американского СПГ выгоден Азии, до Европы очередь дойдёт в марте и апреле.

Ожидается, что в ближайшие две недели из США в Западную Европу доставят 5,5 млрд кубометров СПГ. С начала года уже поставлено 3,5 млрд кубометров. Январь может стать рекордным месяцем для поставок американского газа, подчёркивает агентство.