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1 час назад

Bloomberg: американский СПГ вытеснил на рынках Европы российский газ

Цена природного газа в Европе снижается второй день подряд на фоне роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) американскими танкерами. Поставки из США постепенно вытесняют российский газ, сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на данные операторов и указывает, что потоки на терминалах СПГ в северо-западной части Европы достигли максимального уровня с декабря 2019 года. Этими поставками газа компенсируется «ограниченный» экспорт из России.

В декабре рекордный рост цен на газ в Европе заставил трейдеров, доставляющих СПГ в Азию, перенаправить танкеры в европейские порты. По данным Bloomberg, сейчас экспорт американского СПГ выгоден Азии, до Европы очередь дойдёт в марте и апреле.

Ожидается, что в ближайшие две недели из США в Западную Европу доставят 5,5 млрд кубометров СПГ. С начала года уже поставлено 3,5 млрд кубометров. Январь может стать рекордным месяцем для поставок американского газа, подчёркивает агентство.

Поставки российского газа в Европу обрушились

Ранее стало известно, что Европа не останется без газа, несмотря на более чем 40-процентное опустошение ПХГ, заявил руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов. По его словам, даже в условиях суровых морозов проблему решат либо поставками СПГ, либо использованием традиционных энергоносителей — угля и мазута.

Экономика,Видео,РАН,Bloomberg,
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